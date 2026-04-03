CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Engie (ex GDF Suez)-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Engie (ex GDF Suez)-Anteile an diesem Tag bei 14,67 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 681,663 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 28,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 747,78 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,48 Prozent.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at