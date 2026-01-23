Engie Aktie

Lukratives Engie (ex GDF Suez)-Investment? 23.01.2026 10:04:02

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Engie (ex GDF Suez)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69,348 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 657,42 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 22.01.2026 auf 23,90 EUR belief. Mit einer Performance von +65,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Engie (ex GDF Suez) einen Börsenwert von 57,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

