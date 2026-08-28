Engie Aktie

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WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Engie (ex GDF Suez)-Investment im Blick 28.08.2026 10:03:39

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren eingebracht

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,03 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hat, hat nun 830,979 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 20 026,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 100,27 Prozent.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich jüngst auf 63,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
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