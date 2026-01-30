Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Lohnende Engie (ex GDF Suez)-Anlage?
|
30.01.2026 10:03:53
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.01.2025 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 638,162 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 24,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 871,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 58,71 Prozent.
Der Marktwert von Engie (ex GDF Suez) betrug jüngst 59,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|25,21
|1,57%
