CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2023 wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,52 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,889 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,37 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 30.04.2026 auf 28,07 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,37 Prozent gesteigert.

Engie (ex GDF Suez) wurde am Markt mit 71,35 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at