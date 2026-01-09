CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Engie (ex GDF Suez)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag 13,16 EUR wert. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 759,648 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 018,84 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 80,19 Prozent gleich.

Der Marktwert von Engie (ex GDF Suez) betrug jüngst 57,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at