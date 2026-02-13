CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Engie (ex GDF Suez)-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 76,599 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,39 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 021,45 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,14 Prozent.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 64,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at