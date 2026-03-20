CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,174 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,77 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 19.03.2026 auf 27,29 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95,77 Prozent.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 69,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at