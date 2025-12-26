Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Profitabler Engie (ex GDF Suez)-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 60,698 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 1 345,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,16 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,51 Prozent angezogen.
Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 53,76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
