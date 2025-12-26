Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Engie (ex GDF Suez)-Einstieg? 26.12.2025 10:03:34

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 60,698 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 1 345,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,16 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,51 Prozent angezogen.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 53,76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Engie (ex GDF Suez) 22,17 0,05% Engie (ex GDF Suez)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen