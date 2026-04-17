Engie Aktie

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WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Engie (ex GDF Suez)-Investition im Blick 17.04.2026 10:03:58

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,88 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,072 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 28,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 038,20 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 103,82 Prozent vermehrt.

Engie (ex GDF Suez) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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