CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Engie (ex GDF Suez)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 68,776 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 27,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 863,82 EUR wert. Mit einer Performance von +86,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Engie (ex GDF Suez) betrug jüngst 68,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at