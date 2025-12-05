Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Anlage
|
05.12.2025 10:03:38
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr verdient
Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Anteile betrug an diesem Tag 15,27 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 65,509 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 21,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,59 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41,96 Prozent gleich.
Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
