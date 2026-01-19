Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific SE-Investition 19.01.2026 10:04:02

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Eurofins Scientific SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Eurofins Scientific SE-Aktie an diesem Tag bei 64,34 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,542 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 72,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 120,92 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 12,09 Prozent vermehrt.

Eurofins Scientific SE war somit zuletzt am Markt 12,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

