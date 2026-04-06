Eurofins Scientific Aktie

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WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Langfristige Anlage 06.04.2026 10:03:47

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eurofins Scientific SE gewesen.

Am 06.04.2025 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,101 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Anteile wären am 02.04.2026 140,58 EUR wert, da der Schlussstand 66,90 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,58 Prozent angezogen.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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