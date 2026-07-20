Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Investmentbeispiel
|
20.07.2026 10:04:24
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 34,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,884 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 70,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,68 Prozent zugenommen.
Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SE
Analysen zu Eurofins Scientific SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurofins Scientific SE
|70,70
|1,29%