CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eurofins Scientific SE-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 34,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,884 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 70,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,68 Prozent zugenommen.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at