CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Eurofins Scientific SE-Aktie bei 30,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,284 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (68,14 EUR), wäre die Investition nun 223,74 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 123,74 Prozent.

Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at