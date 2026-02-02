Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lukrativer Eurofins Scientific SE-Einstieg?
|
02.02.2026 10:04:30
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Eurofins Scientific SE-Aktie bei 30,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,284 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (68,14 EUR), wäre die Investition nun 223,74 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 123,74 Prozent.
Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SE
Analysen zu Eurofins Scientific SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurofins Scientific SE
|68,28
|0,44%