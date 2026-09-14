Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Investition im Blick
|
14.09.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingefahren
Eurofins Scientific SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,43 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 267,165 Eurofins Scientific SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 888,59 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 11.09.2026 auf 70,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,89 Prozent angezogen.
Am Markt war Eurofins Scientific SE jüngst 12,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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