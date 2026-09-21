Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lohnende Eurofins Scientific SE-Anlage?
|
21.09.2026 10:03:43
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingefahren
Am 21.09.2025 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Eurofins Scientific SE-Aktie letztlich bei 62,56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Eurofins Scientific SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,598 Eurofins Scientific SE-Aktien. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Aktien wären am 18.09.2026 122,19 EUR wert, da der Schlussstand 76,44 EUR betrug. Damit wäre die Investition 22,19 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 13,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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