Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Anlage unter der Lupe
|
17.08.2026 10:04:12
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 37,03 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 27,005 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 1 902,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,22 Prozent gesteigert.
Eurofins Scientific SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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