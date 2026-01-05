CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Eurofins Scientific Aktie
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,89 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 313,627 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 62,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 444,88 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 94,45 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 11,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
