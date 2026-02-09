CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Eurofins Scientific SE-Papier 51,00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19,608 Eurofins Scientific SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2026 1 333,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 12,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at