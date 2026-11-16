Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lukratives Eurofins Scientific SE-Investment?
|
16.11.2026 10:03:29
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.11.2025 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 58,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 169,607 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 921,98 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 13.11.2026 auf 87,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,22 Prozent erhöht.
Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 15,27 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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