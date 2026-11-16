CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.11.2025 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 58,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 169,607 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 921,98 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 13.11.2026 auf 87,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,22 Prozent erhöht.

Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 15,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at