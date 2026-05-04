CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eurofins Scientific SE-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,674 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 59,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 043,12 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,31 Prozent gesteigert.

Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 10,06 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at