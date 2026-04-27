Eurofins Scientific Aktie

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WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Lohnendes Eurofins Scientific SE-Investment? 27.04.2026 10:03:32

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie betrug an diesem Tag 32,63 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,065 Eurofins Scientific SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.04.2026 189,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 89,43 Prozent gleich.

Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 10,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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