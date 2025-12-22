Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
22.12.2025 10:04:06
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Anteile wären am 19.12.2025 944,05 EUR wert, da der Schlussstand 61,76 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 944,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 5,59 Prozent.
Eurofins Scientific SE war somit zuletzt am Markt 10,99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
