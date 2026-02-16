Eurofins Scientific Aktie
16.02.2026 10:03:48
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren verloren
Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,929 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 617,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,82 Prozent verringert.
Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
