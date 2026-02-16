Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

Eurofins Scientific SE-Anlage im Blick 16.02.2026 10:03:48

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,929 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 617,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,82 Prozent verringert.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Eurofins Scientific SE 64,54 -0,80% Eurofins Scientific SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

