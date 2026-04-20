Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Eurofins Scientific SE-Investment? 20.04.2026 10:03:41

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 114,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 968,96 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 17.04.2026 auf 69,84 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,31 Prozent vermindert.

Eurofins Scientific SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eurofins Scientific SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Eurofins Scientific SE

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eurofins Scientific SE 68,94 -0,92% Eurofins Scientific SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen