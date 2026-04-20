CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 114,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 968,96 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 17.04.2026 auf 69,84 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,31 Prozent vermindert.

Eurofins Scientific SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at