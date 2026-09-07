Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Anlage im Blick
|
07.09.2026 10:04:00
CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 123,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,078 Eurofins Scientific SE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 587,40 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 04.09.2026 auf 72,72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,26 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 12,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SE
Analysen zu Eurofins Scientific SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurofins Scientific SE
|71,70
|-1,16%