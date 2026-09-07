Eurofins Scientific Aktie

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WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Eurofins Scientific SE-Anlage im Blick 07.09.2026 10:04:00

CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Anteile betrug an diesem Tag 123,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,078 Eurofins Scientific SE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 587,40 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 04.09.2026 auf 72,72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,26 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 12,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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