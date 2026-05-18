CAC 40-Papier Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Eurofins Scientific SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Eurofins Scientific SE-Aktie an diesem Tag bei 83,87 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,192 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 59,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 29,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at