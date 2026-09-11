Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Euronext NV-Performance
|
11.09.2026 10:03:35
CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 11.09.2023 wurde das Euronext NV-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,521 Euronext NV-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 160,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,80 Prozent.
Insgesamt war Euronext NV zuletzt 15,79 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR war der 20.06.2014. Den ersten Handelstag begann das Euronext NV-Papier bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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