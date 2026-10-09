Euronext NV Aktie

Euronext NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

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Lohnende Euronext NV-Investition? 09.10.2026 10:04:05

CAC 40-Papier Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronext NV von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Euronext NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Euronext NV-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Euronext NV-Papier an diesem Tag bei 65,95 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,163 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 451,86 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 08.10.2026 auf 161,70 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 145,19 Prozent.

Am Markt war Euronext NV jüngst 16,14 Mrd. Euro wert. Am 20.06.2014 fand der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Euronext NV-Anteilsschein bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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