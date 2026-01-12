Hermès Aktie
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 304,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,328 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 2 217,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,60 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 727,60 EUR entspricht einer Performance von +627,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) bezifferte sich zuletzt auf 232,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
