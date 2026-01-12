Hermès Aktie

Rentable Hermès (Hermes International)-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 304,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,328 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 2 217,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,60 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 727,60 EUR entspricht einer Performance von +627,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) bezifferte sich zuletzt auf 232,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Analysen zu Hermès (Hermes International)

05.01.26 Hermès Neutral UBS AG
18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
