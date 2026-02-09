Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Anlage im Blick
|
09.02.2026 10:04:28
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.02.2016 wurde das Hermès (Hermes International)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Anteile betrug an diesem Tag 297,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,356 Hermès (Hermes International)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Aktie auf 2 055,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 897,13 EUR wert. Mit einer Performance von +589,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 215,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 059,00
|0,54%