CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie gebracht.

Hermès (Hermes International)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 925,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,080 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 2 049,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 213,70 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 213,70 EUR entspricht einer Performance von +121,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 214,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at