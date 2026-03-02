Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investment
|
02.03.2026 10:16:34
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Hermès (Hermes International)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 925,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,080 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 2 049,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 213,70 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 213,70 EUR entspricht einer Performance von +121,37 Prozent.
Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 214,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1 984,50
|-2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.