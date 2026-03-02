Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Hermès (Hermes International)-Investment 02.03.2026 10:16:34

CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie gebracht.

Hermès (Hermes International)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 925,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,080 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 2 049,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 213,70 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 213,70 EUR entspricht einer Performance von +121,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 214,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

17.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 1 984,50 -2,86% Hermès (Hermes International)

