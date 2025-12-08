CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hermès (Hermes International) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Hermès (Hermes International)-Aktie bei 829,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 12,051 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 090,62 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 05.12.2025 auf 2 165,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,91 Prozent.

Am Markt war Hermès (Hermes International) jüngst 226,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

