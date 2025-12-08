Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 08.12.2025 10:04:39

CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hermès (Hermes International) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Hermès (Hermes International)-Aktie bei 829,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 12,051 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 090,62 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 05.12.2025 auf 2 165,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,91 Prozent.

Am Markt war Hermès (Hermes International) jüngst 226,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten