Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Performance im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Hermès (Hermes International)-Aktie bei 829,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 12,051 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 090,62 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 05.12.2025 auf 2 165,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,91 Prozent.
Am Markt war Hermès (Hermes International) jüngst 226,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!