CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Hermès (Hermes International)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 532,50 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investierten, hätten nun 0,653 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 370,31 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 28.11.2025 auf 2 100,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,03 Prozent.

Alle Hermès (Hermes International)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 220,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at