CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Hermès (Hermes International)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 722,50 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investierten, hätten nun 0,058 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,61 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 20.02.2026 auf 2 112,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,61 Prozent.

Alle Hermès (Hermes International)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 221,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at