CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hermès (Hermes International)-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Hermès (Hermes International)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Hermès (Hermes International)-Papier bei 1 114,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,897 Hermès (Hermes International)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 1 605,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 440,11 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,01 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) bezifferte sich zuletzt auf 168,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at