CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers betrug an diesem Tag 324,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 30,836 Hermès (Hermes International)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58 757,32 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 06.03.2026 auf 1 905,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 487,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) bezifferte sich zuletzt auf 199,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at