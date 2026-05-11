CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment gewesen.

Die Hermès (Hermes International)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hermès (Hermes International)-Aktie 2 453,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,077 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die gehaltenen Hermès (Hermes International)-Aktien wären am 08.05.2026 6 771,30 EUR wert, da der Schlussstand 1 661,00 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 32,29 Prozent.

Insgesamt war Hermès (Hermes International) zuletzt 174,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at