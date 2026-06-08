CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hermès (Hermes International)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2 320,00 EUR. Bei einem Hermès (Hermes International)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,043 Hermès (Hermes International)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 1 619,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 30,22 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 169,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at