WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

30.12.2025 10:03:41

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 147,13 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,680 Kering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,22 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 29.12.2025 auf 299,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,22 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 37,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
Kering 299,85 0,44% Kering

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
