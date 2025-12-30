CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 147,13 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,680 Kering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,22 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 29.12.2025 auf 299,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,22 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 37,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at