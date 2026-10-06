Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Investmentbeispiel
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06.10.2026 10:03:24
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kering-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 171,75 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Kering-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,582 Kering-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (209,25 EUR), wäre die Investition nun 121,84 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 21,84 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 25,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com