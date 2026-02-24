CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kering-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kering-Anteile bei 142,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 7,031 Kering-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 014,46 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 23.02.2026 auf 286,50 EUR belief. Mit einer Performance von +101,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Kering zuletzt 35,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at