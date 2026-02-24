Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Lohnende Kering-Anlage?
|
24.02.2026 10:04:07
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kering-Anteile bei 142,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 7,031 Kering-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 014,46 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 23.02.2026 auf 286,50 EUR belief. Mit einer Performance von +101,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Kering zuletzt 35,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kering
|
17.02.26
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|KERING-Aktie klettert: Neuer Chef setzt auf Kurswechsel bei Gucci (dpa-AFX)
|
10.02.26