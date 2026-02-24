Kering Aktie

24.02.2026

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kering-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kering-Anteile bei 142,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 7,031 Kering-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 014,46 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 23.02.2026 auf 286,50 EUR belief. Mit einer Performance von +101,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Kering zuletzt 35,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

