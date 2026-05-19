CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Kering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Kering-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kering-Anteile an diesem Tag 130,16 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,683 Kering-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 839,99 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 18.05.2026 auf 239,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Kering einen Börsenwert von 29,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at