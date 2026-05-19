Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Kering-Investition? 19.05.2026 10:04:09

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Kering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Kering-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kering-Anteile an diesem Tag 130,16 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,683 Kering-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 839,99 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 18.05.2026 auf 239,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Kering einen Börsenwert von 29,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kering

mehr Nachrichten