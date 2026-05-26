Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Anlage im Blick
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26.05.2026 10:03:47
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
Die Kering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 175,24 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 57,065 Kering-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 112,07 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 25.05.2026 auf 247,30 EUR belief. Mit einer Performance von +41,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 29,67 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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