CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Kering-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 573,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,174 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,41 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 09.03.2026 auf 254,75 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,59 Prozent verringert.

Kering wurde am Markt mit 31,23 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at