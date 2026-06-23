Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Kering-Performance 23.06.2026 10:04:02

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient

CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Kering-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kering-Aktie betrug an diesem Tag 175,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Kering-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,570 Kering-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 266,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,62 EUR wert. Mit einer Performance von +51,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 33,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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