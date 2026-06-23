Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Performance
|
23.06.2026 10:04:02
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Kering-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kering-Aktie betrug an diesem Tag 175,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Kering-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,570 Kering-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 266,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,62 EUR wert. Mit einer Performance von +51,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 33,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|263,35
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.