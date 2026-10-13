Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Lohnende Kering-Investition?
|
13.10.2026 10:03:47
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verloren
Kering-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 303,75 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kering-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,292 Kering-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 213,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 701,56 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 25,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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