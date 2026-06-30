CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.

Das Kering-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kering-Anteile an diesem Tag 505,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,978 Kering-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 525,42 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 29.06.2026 auf 265,65 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 47,46 Prozent vermindert.

Kering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at